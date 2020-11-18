ФАС признала незаконным контракт мэрии Челябинска с исправительной колонией

Антимонопольщики сочли незаконным контракт на благоустройство участка около аэропорта «Челябинск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, закупка по благоустройству участка около аэропорта «Челябинск» проведена с нарушением законодательства о контрактной системе.

К такому выводу пришла комиссия ведомства после проведения внеплановой проверки по факту заключения комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска контракта с ФКУ «Исправительная колония №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» без проведения конкурентных процедур.

Контракт на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт в рамках реализации мероприятий по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области заключен на сумму 84,6 млн рублей.

При этом, как установило надзорное ведомство, учреждением уголовно-исполнительной системы в рамках данного контракта выполнены работы только на сумму около 4 млн руб. Произведены работы по изготовлению армакаркасов и металлических конструкций «Въездная стела», «Счастливого пути, Челябинск», лавочек, урн, пандусов и других изделий.

Для выполнения же большей части работ колония привлекла субподрядчиков, о чем свидетельствуют 65 заключенных контрактов на общую сумму около 71 млн рублей.

Челябинское УФАС России указало, что законодательство о контрактной системе допускает осуществление закупки у единственного поставщика при выполнении работ учреждением уголовно-исполнительной системы (в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством РФ). Однако, это направлено на заключение контрактов для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. По мнению ведомства, выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе.

«Исполнение контракта субподрядчиками, привлеченными учреждениями уголовно-исполнительной системы, противоречит законодательству о контрактной системе и может свидетельствовать о мнимом исполнении контракта учреждениями уголовно-исполнительной системы», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Челябинское УФАС России признало в действиях заказчика нарушение закона о контрактной системе. В отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Также антимонопольщики напомнили, что в службу поступило обращение представителя одной из политических партий на предмет нарушения антимонопольного законодательства при заключении муниципальными заказчиками Челябинской области контрактов с ГУФСИН России региона. Речь идет о 65 контрактах с 2017 года по 2020 год на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 млн рублей. Заявитель сообщает, что для исполнения данных контрактов также привлекались третьи лица.

Между тем, в Челябинске ряд общественников напомнили, что именно с конфликта с антимонопольной службой начался стремительный закат политической карьеры экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, завершившийся чередой уголовных разбирательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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