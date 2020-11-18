«Все плохо, но нас устраивает...» Спикер ЗСЧО раскритиковал министра экологии и... отпустил с Богом

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области раскритиковали деятельность министерства экологии региона, но доклад об итогах его деятельности одобрили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тяжелым выдалось начало дня 18 ноября для министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, выступавшего с отчетом о деятельности его ведомства перед профильным комитетом южноуральского парламента.

С самого начала на чиновника посыпались упреки и неудобные вопросы. Всплыла здесь и странная история вокруг полигона твердых коммунальных отходов в Старокамышинске, рядом с которым решили организовать технопарк по переработке ТКО, забыв посоветоваться с жителями поселка. Припомнили министру и другой полигон – в поселке Полетаево.

Под конец же к критике Лихачева и его ведомства подключился лично председатель заксобрания Владимир Мякуш. «Вы так построили свой доклад, что все сделали и проблем нет, – неодобрительно оценил выступление чиновника ветеран южноуральской политики. – Ни слова не сказали о ситуации вокруг городского бора, о загрязнении воздуха. Давайте собираться не для того, чтобы себя хвалить, а чтобы решать вопросы, которые вызывают у людей обеспокоенность. Такой же проект решения: ни одной задачи в нем нет и ни одного недостатка не отмечено».

И все-таки критика из уст спикера произвела неоднозначное впечатление. Конечно, и минэкологии в целом, и лично министра Лихачева не устают ругать и эксперты, и рядовые южноуральцы. Но комментарий Владимира Мякуша больше смахивал на добродушные советы о том, как получше «упаковать» доклад, чтобы не сильно раздражать неуместным позитивом жителей одного из наиболее проблемных с экологической точки зрения регионов. Недаром спикер Заксобрания заодно попенял и сотрудникам аппарата, занятым формальной подготовкой конечных документов: проектов решений, постановлений и проч.

Особенное недоумение вызвало обращение г-на Мякуша к теме городского бора. Остается лишь гадать: каких именно слов о нем ждал председатель южноуральского парламента? Может быть, озабоченности изменением границ одноименной особо охраняемой природной территории? Но ведь именно сегодня в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции началось рассмотрение жалобы на отмену постановления Законодательного собрания Челябинской области, исключившего из состава бора участок под планируемое строительство нового хирургического корпуса областной детской больницы. Или «второй человек в регионе» не в курсе этого?

Видимо, не оценили порыва своего формального шефа и депутаты южноуральского парламента. И доклад об итогах деятельности министерства экологии одобрили. Поддержав столь не глянувшееся Владимиру Мякушу решение – без задач и недостатков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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