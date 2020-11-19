В Красноармейском районе главой утвердили чиновника местной администрации

Главой Красноармейского района выбрали Сергея Сергеева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 18 ноября, собрание депутатов Красноармейского района утвердило в должности нового руководителя муниципалитета.

К финальному туру были допущены три кандидата – первый замглавы района Сергей Сергеев, глава Шумовского сельского поселения Евгений Кундиус и местный депутат Евгений Третьяков.

Впрочем, как пишет районная газета «Маяк», Третьяков в последний момент снял свою кандидатуру. Так что выбирать пришлось из двух претендентов.

В итоге, все 15 голосов депутатов достались Сергею Сергееву. Уже завтра, 20 ноября, он официально сменит в кресле главы района Юрия Сакулина.

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