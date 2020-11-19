На границе Челябинской области задержали фуру с палеными сигаретами и парфюмом на 15 миллионов рублей

Челябинские таможенники пресекли ввоз в Россию контрафактных сигарет и парфюмерии на сумму более 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильная группа ведомства вблизи КПП «Троицк» остановила грузовой автомобиль, перевозивший, согласно документам, системы нагрева табака (стики) и туалетную воду. Весь груз следовал в Екатеринбург.

В ходе таможенного досмотра, кроме заявленных стиков, были обнаружены 10 тыс. пачек сигарет без специальной маркировки.

Кроме этого, таможенники выявили более пяти тысяч флаконов немаркированной туалетной воды известных мировых брендов «NINA RICCI», «DIOR», «CHANEL», «LACOSTE», «VERSACE», «BOSS».

Рыночная стоимость парфюмерной продукции составила более 15 млн рублей.

«В настоящее время товар изъят. Материалы направлены сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел» – комментирует Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Санкции вменяемых контрабандистам статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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