В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев коронавирусной инфекции.
Региональный минздрав сообщает еще о 8 умерших. Непосредственно от ковида скончались четверо: двое мужчин и две женщины в возрасте 59 – 84 лет. Еще у четверых причиной смерти стали хронические заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 23 тысячи 964 случая заболевания COVID-19. Умерли 776 зараженных, непосредственно от инфекции – 242.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 19.11.20
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