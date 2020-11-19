В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о 8 умерших. Непосредственно от ковида скончались четверо: двое мужчин и две женщины в возрасте 59 – 84 лет. Еще у четверых причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 23 тысячи 964 случая заболевания COVID-19. Умерли 776 зараженных, непосредственно от инфекции – 242.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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