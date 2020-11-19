Южноуральцы продолжают замерзать, несмотря на отчеты чиновников о готовности к отопительному сезону

В Челябинской области проблемы с отоплением фиксируются даже в территориях, получивших паспорт готовности.

Как сообщал уже «Новый День», не все муниципалитеты Южного Урала смогли получить паспорта готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Эту информацию подтвердила пресс-служба губернатора Челябинской области. По данным чиновников, по итогам проверок Ростехнадзора паспорта готовности получили 41 из 43 территорий области. В очередной раз не смогли гарантировать беспроблемное течение предстоящей зимы стали Златоуст и Агаповский район.

Цифра, безусловно, большая, нежели в прошлом году, когда паспорта готовности не получили сразу 6 муниципалитетов. На радостях пресс-служба губернатора даже поторопилась сообщить о готовности к отопительному сезону 98% территорий региона (в действительности чуть больше 95%).

Кроме того, в правительстве заверили, что «несмотря на отсутствие документов, в данных муниципальных образованиях предпосылок к срыву отопительного сезона нет, подача тепла будет обеспечена в полном объеме».

Однако, как выяснили общественники, даже в территориях, получивших паспорта готовности, дела обстоят отнюдь не радужно.

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области направили в региональную прокуратуру список адресов в муниципалитетах, где зафиксированы серьезные проблемы с теплоснабжением. Общественники просят надзорные органы провести проверку и принять меры в отношении бездействующих чиновников во всех случаях, где нарушения подтвердятся. Проблемы с отоплением в жилых домах были выявлены экспертами в ходе выездных мероприятий на основании сигналов от местных жителей.

Как сообщили в региональном отделение ОНФ, сообщения о проблемах с теплом поступают со всей области. «Люди сообщают, что температура в квартирах в некоторых муниципалитетах не превышает 15 градусов тепла, а управляющие компании и местные власти либо игнорируют жалобы, либо ссылаются на устаревшее оборудование», – рассказали общественники. Число сообщений резко увеличилось с 16 ноября, когда ночная температура воздуха опустилась до минус 18 градусов, а в отдельных территориях достигала минус 25 градусов по Цельсию.

«Ожидаемо много жалоб приходит из Златоуста, который наряду с Агаповским районом в этом году не прошел проверку Ростехнадзора и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Вопреки заверениям министерства строительства и инфраструктуры о том, что на подаче тепла в социальные объекты и жилые дома факт неполучения паспорта готовности не отразится, и отопление будет обеспечено в полном объеме, мы получаем сообщения, говорящие об обратном», – рассказал эксперт общественной организации.

Так, жители поселка Старокамышинск (дом №31 на улице Комсомольская) и златоустовцы, проживающие в районе Машиностроительный завод, рассказывают, что в домах настолько холодно, что спать приходится в куртках. При этом суммы в квитанциях немаленькие.

«Отопление никакое. Хожу дома в куртке и бурках. А оплачиваю больше двух тысяч рублей за тепло каждый месяц», – пожаловалась жительница Златоуста.

Каждый год проблемы начинаются и у жителей военного городка в Чебаркуле. К примеру, в доме на улице Каширина столбик термометра не поднимается выше 14 градусов, с приходом холодов в квартирах появилась сырость, на стенах образовалась плесень. В Челябинске на улице Челябинского рабочего, 5 жителям общежития предложили самостоятельно купить насос, если они хотят, чтобы батареи потеплели. В Металлургическом районе на улице Дегтярева, 41а, три раза за месяц отключали тепло, на улице Богдана Хмельницкого, 19, отопления нет уже три дня подряд, а на улице Байкальской, 24, где летом поменяли трубы, новые коммуникации прорвало в шести местах. Мерзнут жители по адресам: Лихачева, 6, Ленина, 28 и 21а, в Копейске, в старой части города Миасса, где сети отопления уже давно непригодны для работы, а также – проживающие на Советской, 1б, в Еманжелинске.

«Живу на Гайдара, 3. Двадцать шесть лет мы мерзнем, куда только не обращались. Батареи новые поставила, все равно холодно, а в этот сезон вообще что-то с чем-то: еще морозов не было, а мы уже замерзли. И ладно мы, взрослые, а за стеной у соседей – малыш грудной», – рассказала жительница Еманжелинска.

«Характер жалоб позволяет сделать выводы о том, что у проблемы с отоплением есть несколько причин: бездействие и халатность управляющих компаний, устаревшие коммуникации, из-за которых происходят частые аварии. А усугубляет положение безразличие муниципальных чиновников, которые, порой годами не реагируют на жалобы жителей. Так, жители дома на улице Пугачевской, 68, в Катав-Ивановске тридцать лет просят местную администрацию решить проблему с перебоями теплоносителя», – констатируют общественники.

Активисты просят надзорные органы проверить все перечисленные факты и принять меры в отношении бездействующих чиновников во всех случаях, где нарушения подтвердятся.

Ранее челябинские эксперты сообщили, что в некоторых населенных пунктах региона из-за износа инфраструктуры теплопотери доходят до 40%, это критический показатель. Необходимо сделать так, чтобы темпы ремонта опередили темпы износа, но это невозможно, пока ситуация отдана на откуп одним лишь муниципалитетам, считают общественники. Южноуральцы видят выход в создании единой региональной программы модернизации сетей теплоснабжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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