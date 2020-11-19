Депутат сбагривала в школы и детские сады Верхнего Уфалея просрочку

В Верхнем Уфалее бизнес-леди поставляла в образовательные учреждения просроченные продукты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговой группой отдела внутреннего ветеринарного надзора при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» 18 ноября были выявлены факты сертификации продукции с истекшим сроком годности в работе индивидуального предпринимателя Могаляс Т.А. (Верхний Уфалей).

Бизнес-вумен, которая также является депутатом действующего состава верхнеуфалейского парламента, оформила ветеринарные справки на мясную продукцию и куриные яйца с истекшими сроками годности и отправила продукты в столовые детских садов и школ города.

Так, с 15 октября по 9 ноября образовательные учреждения получили 116,3 кг мясной продукции, срок годности которой истек в сентябре, а также 530 куриных яиц, просроченных примерно на 4 месяца.

Продукты получили МБОУ «СОШ №6», МБУ «СОШ №2», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 «Развитие», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Сказка».

Управление Россельхознадзора вынесло предупреждение в адрес индивидуального предпринимателя. Готовится к оформлению дела по привлечению к административной ответственности.

В адрес детских дошкольных и школьных учреждений, сотрудники которых не проконтролировали сроки годности поступающей продукции, будут направлены предостережения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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