Глава южноуральского села вышел из ЕР в знак протеста против действий главы района

В Кунашакском районе чиновники и депутаты продолжают бежать из «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Урукульского сельского поселения Хамиль Башаров покинул ряды «Единой России» в знак недоверия главе Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом чиновник заявил во вторник, 17 ноября.

«Я не согласен с деятельностью секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы района Сибагатуллы Аминова, – заявил Хамиль Башаров. – Его действия направлены на узурпацию власти, он не принимает критику и игнорирует мнение однопартийцев и глав сельских поселений».

Отметим, что это уже не первый демарш с выходом из партии в Кунашакском районе. Так, от партбилетов отказались бывшие и действующие депутаты районного собрания Алексей Платонов, Даут Хужин, Римма Габасова.

Кроме депутатов районного Собрания, из партии выходят главы сельских поселений, пишет «Тульпан.ку». Так, глава Саринского сельского поселения Танзиля Гималова из-за конфликта с Аминовым досрочно сложила свои полномочия и подала подано заявление о выходе из «партии власти». Ранее досрочно прекратил свои полномочия глава Усть-Багарякского сельского поселения Андрей Овчинников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.20

Депутат сбагривала в школы и детские сады Верхнего Уфалея просрочку. / Южноуральцы продолжают замерзать, несмотря на отчеты чиновников о готовности к отопительному сезону. / В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»