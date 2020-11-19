Родители воспитанников детского сада в пригороде Челябинска переполошились из-за внезапной болезни детей

Четверо воспитанников детского сада в Сосновском районе почувствовали внезапное недомогание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженный день пришлось провести родителям воспитанников детского сада в поселке Славино Сосновского района.

Первые симптомы недомогания проявились у детей в среду, 18 ноября. Утром сегодня, 19 ноября, плохо стало еще двум воспитанникам учреждения. У всех проявились симптомы кишечной инфекции.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сосновского района, в итоге на больничный отправились два ребенка из одной семьи. Дети, почувствовавшие недомогание сегодня, были посещают разные группы и уже к вечеру чувствовали себя хорошо. Все эти случаи не связывают между собой.

Несмотря на это, руководство детского сада сообщило о заболеваниях в Роспотребнадзор, а группы продезинфицировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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