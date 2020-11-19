Втрое выше тарифа ОМС: ФАС начала проверку цен на КТ в частных клиниках

Челябинское УФАС России начало сбор информации о ценах на КТ легких в частных клиниках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступило заявление о возможном нарушении требований действующего законодательства в ценообразовании услуги по компьютерной томографии легких в условиях распространения коронавирусной инфекции и высокого спроса на нее.

Заявление с информацией о стоимости КТ легких в частных клиниках (ООО «МЦ «Кармель», ООО «Энлимед», ООО МЦ «Лотос») в интервале от 3600 до 6000 рублей направило в ведомство ТО Росздравнадзора по Челябинской области. При этом тариф на оплату компьютерной томографии по ОМС составляет 2063 рубля. Этот тариф включает в себя статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Челябинское УФАС России обратилось с просьбой к южноуральцам, прошедшим компьютерную томографию легких на платной основе, направить в адрес службы документы, содержащие информацию о стоимости услуги.

Такими документами могут быть чеки об оплате, договоры или акты выполненных работ с указанием медицинского учреждения, услуги и ее стоимости, даты проведения обследования.

«Ведомство собирает и анализирует такую информацию как минимум за последние три года. При наличии указанных сведений и сохранности чеков с 2018 года и ранее, просим направить их в адрес Челябинского УФАС России, – обратились к жителям региона представители надзорного органа. – Данную информацию просим направлять на эл. почту to74@fas.gov.ru c темой письма «КТ легких». Персональные данные просим или скрыть, или направлять их с приложенным согласием на обработку персональных данных».

Сейчас ведомство изучает рынок предоставления услуги компьютерной томографии легких и готовит запросы в адрес частных медицинских организаций.

В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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