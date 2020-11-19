Южноуральцам придется развлекать и кормить себя в новогодние праздники самостоятельно: губернатор ввел дополнительные ограничения

Южноуральцам придется развлекать и кормить себя в новогодние праздники самостоятельно: в Челябинской области вводятся дополнительные меры безопасности с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.

Проведение концертов с участием зрителей разрешается только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Эти меры начинают действовать с момента вступления распоряжения в силу.

Кроме того, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 6: 00 – в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе, барах и др.

Данные ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Челябинск, Павел Зварзин

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