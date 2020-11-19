В Челябинской области в квартире нашли тела семьи с двумя детьми

Семья с двумя детьми погибла в Чебаркуле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела женщины, мужчины и двух детей 9 и 12 лет обнаружили сегодня, 19 ноября, в одной из квартир многоквартирного дома в Чебаркуле.

По предварительной версии, причиной гибели южноуральцев могла стать утечка бытового газа.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Челябинск, Виктор Елисеев

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