В центре Челябинска пропал пятилетний ребенок

В Челябинске пропала пятилетняя девочка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волонтеры и полиция ищут пятилетнюю девочку, пропавшую вечером 19 ноября.

Ребенок ушел один из квартиры в доме по улице Кирова, 4а, когда мать девочки ненадолго вышла в магазин.

Поиски продолжались всю ночь, но результатов не дали.

Рост ребенка 104 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые. Одета в зеленую куртку и ярко-розовую шапку, на ногах – золотистые угги. Всех, кому что-то известно о ребенке, просят обратиться в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.20

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