Девочку, пропавшую в Челябинске, нашли

Пропавшая вечером четверга пятилетняя челябинка нашлась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятилетняя девочка, пропавшая вечером 19 ноября, сама вышла к искавшим ее родителям и добровольцам. Об этом челябинцы сообщают в группах волонтеров в соцсетях.

По словам горожан, ребенок вышел из подъезда того же дома, где живет ее семья.

Напомним, ребенок ушел один из квартиры в доме по улице Кирова, 4а, вечером 19 ноября, когда мать девочки ненадолго вышла в магазин. Отца в это время дома не было. В квартире оставались два младших ребенка.

Родители девочки сразу обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры. Ребенка искали всю ночь, но безуспешно.

Оказалось, что девочку увидела гуляющей во дворе жительница одного из соседних подъездов. Она забрала ребенка к себе, накормила и согрела. О том, что маленькую «потеряшку» ищут, женщина узнала только сегодня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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