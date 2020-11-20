В Челябинске объявлен карантин по птичьему гриппу

В Центральном районе Челябинска ввели ограничения после обнаружения птичьего гриппа в одном из хозяйств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантинные мероприятия введены после обнаружения в домашнем хозяйства на улице Красных казаков очага высокопатогенного птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ограничительные мероприятия действуют на территории Центрального района областного центра, ограниченной берегом Шершневского водохранилища и улицами Советская, Красных Казаков, Степная, Коммуны, Журавлиная, Пионерская, Водопроводная.

На территории неблагополучного пункта приостановлена торговля птицей, ограничено передвижение транспорта, запрещено выпускать птицу за пределы домовладений.

Зона угрозы распространения птичьего гриппа определена в радиусе 5 км. Помимо части Центрального района в нее попадают территории Сосновского района, граничащие с Шершневским водохранилищем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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