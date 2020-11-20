Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 24 тысячи

В Челябинской области за сутки подтверждено 213 новых случаев заболевания COVID-19 .

Региональный минздрав сообщает о 8 умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса скончались пятеро: женщины 44 и 86 лет и мужчины 71,76 и 79 лет. Еще у троих причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 24 тысячи 177 инфицированных. Причем, последняя тысяча прибавилась всего за 5 дней. Умерли 784 зараженных, непосредственно от инфекции – 247 (за 5 дней число жертв ковида выросло на 10%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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