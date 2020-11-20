Челябинец продолжал выносить имущество РЖД даже после возбуждения уголовного дела

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, продолжавший воровать у РЖД даже после возбуждения уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, следователи силового ведомства окончили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в краже железнодорожного имущества.

Мужчину задержали в мае этого года, когда он пробрался в электромеханический цех Локомотивного депо областного центра и пытался похитить два силовых кабеля от зарядного устройства электрокаров. Оперативники изъяли похищенное, а следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело.

Но это не помешало челябинцу еще пять раз наведаться на железную дорогу. 11 мая он и его знакомый в 5:30 часов утра с учебных пассажирских вагонов, стоящих в парке «П» станции Челябинск – Главный, срезали почти 100 метров силового кабеля под напряжением, используя канцелярский нож и отвертку. Их задержали с поличным, кабельную продукцию изъяли и возбудили еще одно уголовное дело.

После этого 46-летний челябинец с мая по август с территории локомотивного депо похитил шесть новых тормозных колодок, которые сдал в пункт приема металлолома, и откуда они впоследствии были изъяты, а также дорогостоящий компрессор из локомотива, 50 метров кабеля из кабины пневмообдувочной машины, предназначенной для расчистки рельсов, 40 метров кабеля от устройства зарядки аккумуляторных батарей.

Общий ущерб, который злоумышленник причинил железнодорожному предприятию, превысил 54 тысячи рублей.

Следователи возбудили в отношении целеустремленного воришки 6 уголовных дел. В настоящее время их расследование завершено. Восемь томов уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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