Комиссия Генпрокуратуры проверит, как на Южном Урале борются с коррупцией

В Челябинской области начала работу комиссия Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители Генеральной прокуратуры Челябинской области прибыли на Южный Урал для проверки антикоррупционной работы в надзорном ведомстве региона.

Возглавляет комиссию, которая пробудет в области две недели, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. По некоторым данным, аудиторов интересуют материалы, связанные с расследованием коррупционных преступлений в течение 2020 года.

Кроме того, 23 ноября Виктор Балдин проведет личный прием в прокуратуре Челябинской области. «Жители области, которым известны сведения о проявлениях фактов коррупции, связанных с деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов могут обратиться с жалобами», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прием пройдет с 14:00 до 18:00 в здании областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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