Южноуральца, старательно уклонявшегося от алиментов, отправили за решетку

Вторая судимость за неуплату алиментов обернулась для жителя Южноуральска реальным сроком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима назначил Южноуральский городской суд 46-летнему местному жителю, повторно осужденному за неуплату алиментов.

В отношении южноуральца в городском отделении судебных приставов ведется исполнительное производство по взысканию алиментов в пользу двух его сыновей 13 и 14 лет. Мужчина нетрудоустроен, мер к погашению долга не принимает, в воспитании сыновей не участвует. В период работы по исполнительному производству судебные приставы помимо применения к нему мер принудительного исполнения дважды привлекали мужчину к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей – в 2016 и 2019 году.

В первом случае суд приговорил его к 80 часам обязательных работ, во втором – к 10 суткам ареста. Однако изменений не произошло, долг по алиментам рос, и в мае 2020 года в отношении должника городским отделом судебных приставов было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к четырем месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком два года.

После приговора южноуралец перечислил бывшей семье 1,5 тысячи рублей, хотя долг его превышает 800 тысяч, и на этом счел свои обязанности исполненными. Не приступил он и к отработке. Следствием стало возбуждение второго уголовного дела.

Назначая наказание, суд учел данные подсудимого, его непогашенную первую судимость, уклонение от отбывания предыдущего наказания, отсутствие легального источника доходов, стойкой привязанности к определенному месту жительства и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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