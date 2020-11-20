В Миассе не хватает медиков до лечения больных коронавирусом

В Миассе сложился острый дефицит медицинских кадров. В результате заболевших коронавирусом буквально некому лечить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась на заседании комитета социальной политике городского Собрания депутатов.

Главный врач городской больницы № 2, на базе которой развернут ковидный госпиталь, Антон Криушов заявил о тяжелой ситуации в амбулаторно-поликлинической службе.

«С началом пандемии из поликлиник уволились многие терапевты пенсионного возраста, что усугубило и без того острый кадровый голод. Сотрудники болею: ковид перенесли уже около 90% медработников», – рассказал Криушов. По его словам, на скорой помощи работает вполовину меньше бригад, чем предусмотрено нормативом: 8 вместо 16. При этом медики не справляются с наплывом больных с симптомами ОРВИ и ковида: пациентов принимают до полуночи и в выходные.

Есть проблема и с очередями на компьютерную томографию: людям приходится ждать своей очереди на улице. Сейчас власти пытаются договориться с военными, чтобы те предоставили палатку и тепловую пушку для очередников на КТ.

Отметим, что своей программы привлечения медицинских кадров в Миассе нет, а в федеральные «Земский доктор» и «Земский фельдшер» город не попадает.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 20.11.20

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