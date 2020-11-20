Третье уголовное дело о пропавших миллионах за тепло направлено в суд Еманжелинска

Прокуратура Еманжелинска направила в суд уголовное дело о хищении свыше 30 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Уралсервис». Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, учредитель и топ-менеджер теплоснабжающей организации в период с апреля 2018 по апрель 2019 года собирали с потребителей плату за отопление и горячую воду, однако даже не планировали рассчитываться с газоснабжающими организациями за получаемые от них ресурсы.

В итоге, свыше 30 млн рублей они потратили по своему усмотрению, в том числе перечислили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций и приобрели дорогостоящие автомобили.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 30 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в отношении учредителя и руководства «Уралсервиса» уже возбуждалось два уголовного дела. По итогам одного из них собственника компании приговорили к трем годам колонии-поселения. Второе рассматривается в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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