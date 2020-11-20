Не только можно, но и нельзя: новогодние корпоративы в Челябинской области будут считаться нарушением

Южноруальцам придется проводить новогодние корпоративы в виде обычных обетов и ужинов, либо вовсе отказаться от предпраздничных посиделок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», корпоративы как таковые в регионе никто не запрещал. Однако накануне губернатор Алексей Текслер ввел новые ограничения, согласно которым любые заведения общепита с 1 декабря по 10 января смогут работать только с 8:00 до 23:00, рассаживая клиентов с соблюдением социальной дистанции и без каких-либо развлечений. В кафе и ресторанах нельзя ни организовывать концерты, ни проводить танцевальные или игровые программы. Единственное, что разрешено – кормить людей.

«Даже один человек с гитарой будет считаться нарушением», – подчеркнула сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, все концерты вне общепита теперь нужно согласовывать с минкультом, и заполняемость зала на таких мероприятиях не может превышать 30%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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