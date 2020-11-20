Челябинка собиралась обезобразить соперницу кислотой

Жительница Челябинска решила разделаться с сожительницей бывшего мужа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дама решила обезобразить соперницу с помощью кислоты и пыталась найти того, кто исполнит ее замысел. Один из потенциальных исполнителей обратился в полицию.

Женщину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к причинению здоровью потерпевшего тяжкого вреда (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 111 УК РФ). Челябинке грозит до 10 лет колонии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.11.20

Депутаты Госдумы от «ЕР» хотят резко повысить штрафы за незаконную агитацию: Клишас обещал поддержать. / Традиция, однако: в Челябинске на все выходные объявлены НМУ. / Третье уголовное дело о пропавших миллионах за тепло направлено в суд Еманжелинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»