Четверо южноуральцев скончались от коронавируса

Восемь южноуральцев с COVID-19 скончались, четверо из них – непосредственно от коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 ноября в регионе подтверждено 24395 случаев заболевания COVID-19 (+ 218 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 2 человека).

Больных COVID-19 – 7073 человека.

За прошедшие сутки выписано 133 человека. Всего 16489 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 8 человек. От COVID-19: пациентки 86 и 87 лет, а также мужчины 45 и 71 года. У четверых скончавшихся южноуральцев ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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