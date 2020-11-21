Четверо южноуральцев скончались от коронавируса

Восемь южноуральцев с COVID-19 скончались, четверо из них – непосредственно от коронавирусной инфекции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 ноября в регионе подтверждено 24395 случаев заболевания COVID-19 (+ 218 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 2 человека).
Больных COVID-19 – 7073 человека.
За прошедшие сутки выписано 133 человека. Всего 16489 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Умерло 8 человек. От COVID-19: пациентки 86 и 87 лет, а также мужчины 45 и 71 года. У четверых скончавшихся южноуральцев ковид был сопутствующим заболеванием.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.11.20
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