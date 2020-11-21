У челябинцев забрали пятилетнюю дочь, сбежавшую из дома

В Челябинске девочку, пропавшую на всю ночь, забрали из семьи.

Как сообщал уже «Новый День», пятилетняя девочка ушла квартиры в доме по улице Кирова, 4а, вечером 19 ноября, когда ее мать девочки ненадолго вышла в магазин. Отца в это время дома не было.

Родители девочки сразу обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры. Ребенка искали всю ночь, но безуспешно.

Нашли девочку утром 20 ноября. Оказалось, что ее увидела гуляющей во дворе жительница соседнего подъезда. Она забрала ребенка к себе, накормила и согрела. О том, что маленькую «потеряшку» ищут, женщина узнала только на следующий день.

Однако, на этом история не закончилась. Ситуацией в семье заинтересовались в органах опеки. По информации комитета социальной политики Челябинска, ребенка поместили в социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств проживания девочки в семье.

Челябинск, Виктор Елисеев

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