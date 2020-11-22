На Южном Урале скончались еще восемь пациентов с COVID-19

В Челябинской области умерли еще 8 человек с коронавирусом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 22 ноября в регионе подтверждены 24614 случаев заболевания COVID-19 (+ 219 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 4 человека).
Больных COVID-19 – 7246 человек.
За прошедшие сутки выписано 38 человек. Всего 16527 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Умерло 8 человек. Из них от COVID-19 – четверо: пациенты 61 и 64 лет, а также женщины 53 и68 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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