Новую ковидную базу под Челябинском залило водой

Южноуральцы рассказали о потопе в новой ковидной больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопление инфекционной больницы в Малой Сосновке началось в ночь на воскресенье, 22 ноября.

Несмотря на усилия медиков и технического персонала, вода продолжала прибывать и утром. По словам очевидцев, в медицинском учреждения, открывшемся 12 ноября, затопило рентген-кабинет. Вода поступала снизу.

В министерстве здравоохранения Челябинской области информацию о ЧП подтвердили. «Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло, – рассказали в ведомстве. – На данный момент последствия подтопления практически устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.20

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