Полтысячи нарушений при проведении госзакупок выявили в Челябинской области

Южноуральские чиновники продолжают проявлять неоправданную щедрость при работе с госзакупками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 9 месяцев 2020 года ведомство выявило 453 нарушения законодательства о государственных закупках.

Самыми распространенными ошибками при госзакупках остаются безосновательное изменение условий контракта (например, установление авансового платежа), непривлечение поставщика к ответственности за нарушение условий контракта и ошибки расчета неустойки.

При приемке товаров, работ и услуг чаще всего чиновники грешат приемом товаров, не предусмотренных контрактом, оплатой фактически не выполненных работ. Также в ходе проверок выявлялись случаи отсутствия документов о приемке и нецелевого использования приобретенного товара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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