Уральские металлурги запаслись экспресс-тестами для выявления коронавируса

Экспресс-тесты помогут не допустить распространения короновирусной инфекции среди работников ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания закупила партию экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева утвержден регламент проведения экспресс-тестирования работников комбината.

Экспресс-тестирование направлено на своевременное выявление, профилактику и снижение риска распространения опасного вируса среди работников Группы компаний ПАО «ММК». Так же проведение экспресс-тестирования поможет уменьшить нагрузку на медицинские учреждения города и снизить очереди на тестирование.

Комплекты для проведения экспресс-теста на определение антигена, подтверждающего наличие или отсутствие вируса в организме, применяются как на ранних стадиях, так и в течение заболевания (с 1 по 21 день болезни). Время проведения теста и получения результата не более 30 минут. Тесты просты в использовании и не требуют дополнительного оборудования, чувствительность теста достигает 92%. Тесты произведены в Южной Корее и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.20

Полтысячи нарушений при проведении госзакупок выявили в Челябинской области. / Затягиваем пояса потуже: эксперты прогнозируют взрывной рост цен продукты, технику и услуги ЖКХ. / Новую ковидную базу под Челябинском залило водой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»