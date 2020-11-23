Предприниматели не обратили внимания на распоряжения губернатора Текслера о мерах борьбы с COVID-19

Предприниматели не обратили внимания на распоряжения губернатора о введении дополнительных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Как уже сообщал «Новый День», с вечера 19 ноября запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ. Кроме того, в учреждениях общепита запрещена работа кальянных зон.

Однако в Челябинске этот запрет проигнорировали. За прошедшие с введения ограничений 3 дня выявлено 17 нарушений.

«Предприниматели, видимо, не обратили внимания на этот запрет», – сказал сегодня вице-мэр Олег Извеков. – Самые распространенные нарушения – дискотеки. Нарушали бар «Шишка», «Галактика развлечений», клуб «Джаггер». Нарушают запрет на работу кальянных зон – в том же «Джаггере», «Галактике развлечений», ресторане «Шах и мята».

В предприятиях общепита отсутствуют рециркуляторы воздуха, это тоже нарушение. Будут приняты меры».

В случае повторного выявления нарушений, материалы будут направляться в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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