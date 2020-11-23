В Челябинской области за сутки умерли 9 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 223 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников.

Региональный минздрав сообщает о 9 умерших инфицированных. Непосредственно от ковида скончались четверо: мужчины 43, 66, 70 лет и женщина 79 лет. Причиной смерти 33-летнего мужчины стал алкогольный цирроз печени, 48-летнего – инфаркт головного мозга.

Еще трое умерли от хронических заболеваний – хронической обструктивной болезни легких и атеросклероза аорты и коронарных артерий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 24 тысячи 837 случаев коронавируса. 809 инфицированных скончались, из них непосредственно от ковида – 259.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.11.20

Предприниматели не обратили внимания на распоряжения губернатора Текслера о мерах борьбы с COVID-19. / Уральские металлурги запаслись экспресс-тестами для выявления коронавируса. / Полтысячи нарушений при проведении госзакупок выявили в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»