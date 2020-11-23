Застройка в Челябинской городском бору обернется транспортным коллапсом

Любая застройка в городском бору Челябинска обернется транспортным коллапсом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект строительства на границе Челябинского городского бора четырех «свечек» высотой до 26 этажей порождает все больше вопросов. Дополнительные претензии к нему озвучили общественники в пятницу, 20 ноября, в ходе третьей встречи рабочей группы по вопросам развития бора.

Проблем добавила и очередная инициатива федерального правительства о придании апартаментам статуса жилья. Напомним, именно апартаменты намерены были построить инвесторы на спорном участке, принадлежащем некогда спорткомплексу «Полет», а позднее купленном депутатом Госдумы Олегом Колесниковым.

Беспокойство по поводу грядущего строительства челябинцы начали выражать с сентября нынешнего года, когда в лесополосе начали возводить строительный забор. Поначалу представители компании-застройщика «Техсервис» заявили, что никакого строительства на этом участке не планируется, а забору установили, чтобы воспрепятствовать образованию стихийных свалок. Но потом выяснилось, что здесь планируется построить «комплекс апартаментов гостиничного типа со спортивной составляющей».

Правда, претензии к проекту появились даже на фоне обсуждения сути комплекса. Ведь действующий статус земельного участка разрешает строительство зданий гостиничного типа только при условии, что не менее 70% территории будет занято спортивными сооружениями. Получается, что из 24-26 этажей 17 должны быть заполнено спортсекциями и залами. И так в каждом из четырех зданий. Застройщик же обещает отдать под «спорт» лишь первые два этажа каждого из зданий.

Мало того. Если инициатива федерального правительства найдет, наконец, понимание у депутатов Госдумы, и апартаменты получат статус жилья, появятся и другие проблемы. Например, чиновники говорят то необходимости строительства рядом с апартаментами социальных объектов (образовательных учреждений, больниц и проч.). Остается лишь гадать, где таковые могут появиться рядом с четырьмя «свечками», раскинувшимися посреди лесополосы.

Видимо, на этом небольшом участке и собираются разместить и социальные объекты, и парковки

Но и это еще не все. По словам общественников, появление апартаментов, даже лишенных статуса жилья, приведут к жесточайшему транспортному коллапсу. «История с этим землеотводом имеет большую долю лукавства, – рассуждает экономист Сергей Гордеев, вспоминая историю восьмилетней давности, когда о застройке участков заговорили впервые. – В 2012 году не было никаких публичных слушаний по этому участку. Вопрос был снят по указанию губернатора. Но спустя какое-то время появились какие-то бумаги. Ситуация забавная. У нас оказался один объект, у которого есть эксклюзивные права. При этом публичные слушания не проводились, поскольку это, якобы, вспомогательный объект. Эти апартаменты предполагают парковочное пространство порядка 1 тысячи машин. Посчитайте, какую площадь оно займет. Это порядка 5 гектаров. И как их вывести на улицу Лесопарковую? Тогда, кстати, возникал этот вопрос. Что, мы их выведем на «президентскую» трассу, и утром там будет пробка на несколько сотен машин? Это обваливает всю инфраструктуру в границах Лесопарковой и Энтузиастов. Там нужно расширять дороги, делать развязки, организовывать общественный транспорт. За чей счет все это будут делать? Поэтому тогда это вопрос и был снят».

Между тем, позиция застройщика остается весьма двойственной. По сути, строительная компания не производит пока никаких действий даже формального характера. Но активно продвигает необходимости реализации своего проекта. Как будто торопится успеть начать работы до принятия закона, приравнивающего апартаменты к жилью.

С другой стороны, активно муссируется идея выкупа спорных участков за счет бюджетных средств. Причем без учета того, законны или незаконны планы инвесторов. И это тоже весьма интересная история.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ульяна Белкина

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