Магнитогорец набрал 10 миллионов рублей у любителей дешевых авто и недвижимости

В Магнитогорске будут судить мошенника, зарабатывавшегося на любви земляков к халяве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, старшим следователем по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование уголовного дела по фактам мошеннических действий.

Из материалов дела следует, что ранее не судимый 32-летний магнитогорец распространял информацию о том, что может оказать содействие в приобретении автомобилей и недвижимости по стоимости ниже рыночной, в действительности не имея для этого возможностей.

При совершении мошеннических действий южноуральцам предлагалось посмотреть и выбрать недвижимость в строящихся поселках Магнитогорска, а также автомобили в автосалонах. Затем аферист убеждал их, что имея знакомых в различных отраслях, может снизить стоимость выбранного, после чего ему передавали денежные средства в размере от 250 тысяч до 3,6 миллионов рублей. Деньги предприимчивый магнитогорец получал под предлогом оплаты услуг по оформлению документов, а также стоимости имущества. При этом договоры, имеющие юридическую силу, при передаче денежных средств обвиняемому, не составлялись. Полученными средствами он распоряжался по собственному усмотрению. Причиненный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

На период проведения следственных действий обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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