На Южном Урале еще один рыбак погиб в полынье

Южноуралец погиб, отправившись на рыбалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, утром 23 ноября трое рыбаков на снегоходе «Буран» отправились рыбачить на озере Иртяш. Отъехав на значительное расстояние от берега, снегоход попал в полынью и провалился под лед вместе с пассажирами.

Очевидцами этого стали местные жители, сообщившие о происшествии на телефон «112». К водоему были направлены сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, скорой медицинской помощи и поисково-спасательный отряд Кыштыма.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части пешком вышли на лед на помощь к потерпевшим. Надо отметить, что рыбаки успели отъехать от берега примерно на 5 километров. Один из местных жителей с товарищем на личном снегоходе выдвинулся к месту провала: среди пострадавших был его родственник. Подъехав на безопасное расстояние, мужчины продолжили путь пешком. Когда спасатели подошли к полынье, один из провалившихся не подавал признаков жизни. Двух мужчин с помощью спасательных приспособлений вытащили из воды. Сотрудники МЧС переодели их в свои сухие «боевки», доставили к берегу и передали работникам скорой медицинской помощи. Погибший мужчина также был извлечен из водоема и транспортирован к берегу.

Надо отметить, что толщина льда около берега составляет уже 20 сантиметров. Но, несмотря на это, специалисты ГИМС категорически не рекомендуют жителям выходить на ледовую поверхность озера: как правило, водоемы промерзают неравномерно, остаются полыньи. В одну из таких и провалились любители подледного лова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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