Южноуральцы обвинили медиков в попытке занизить статистику по COVID-19

Жители Челябинской области заявляют о занижении заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Роспотребнадзора не учитывают положительные тесты на коронавирус, сделанные в частных клиниках. Об этом южноуральцы рассказали на официальной странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram.

«При явных признаках ковида ставят ОРВИ, а если анализ на антитела сделан в платной клинике, то он не действителен для Роспотребнадзора, и очень огромное количество людей не входит в статистику!» – написала жительница региона.

Ее поддержали другие южноуральцы. «Да, мы делали платно. Вся семья. Нас никто не учел, – пишет жительница области. – Муж, я, моя мама болели, теряли запах и вкус. Поставили ОРВИ! На мой вопрос: а что, тесты делать уже не модно? – мне сказали: тестов мало, поэтому делаем, если высокая температура будет больше 5 дней только».

Южноуральцы уверены, что делается это для снижения статистики по заболеваемости COVID-19. «Так им это и надо, – возмущаются жители области. – Все хотят на своих стульях усидеть. Вот и запрещают терапевтам диагноз ставить... Статистика».

Источники в медицинских кругах подтверждают, что в Роспотребнадзоре, действительно, не учитывают данные частных клиник. Впрочем, как отмечали ранее в пресс-службе регионального минздрава, у различных ведомства разные подходы к учету заболеваемости коронавирусной инфекцией. Например, тот же Роспотребнадзор не включает в региональную статистику данные по ЗАТО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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