Южноуральцы пожаловались на низкие зарплаты и недоступность медицины

Жители Челябинской области рассказали о проблемах социально-экономического развития региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата Челябинской области подвела итоги опроса, посвященного социально-экономическому положению в городах и районах региона. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

Общая оценка проблем, волнующих жителей области, показала, что и в крупных, и в малых населенных пунктах наиболее остро стоят одни и те же вопросы: недостаточный уровень заработной платы и трудности в получении качественной медицинской помощи.

Но есть и определенные различия. Так, респонденты из больших городов недовольны работой общественного транспорта, а также отмечают трудности с парковочными местами. В малых населенных пунктов обеспокоены состоянием инженерных сетей.

Единодушны южноуральцы оказались в ответе на вопрос об обеспеченности различными учреждениями и элементами инфраструктуры, отметив необходимость увеличения количества медицинских организаций.

При этом если жители крупных городов говорили, прежде всего, о дефиците новых больниц и поликлиник, то в малых населенных пунктах указывали на «кадровый голод» системы здравоохранения.

Обилие инфраструктурных проблем региона определяет и ответ на вопрос, в чем южноуральцы видят их залог их решения. 61% опрошенных заявили, что надеются на финансовую помощь из федерального и областного бюджетов. Вместе с тем, второй по популярности ответ на этот вопрос – создание новых рабочих мест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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