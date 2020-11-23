Челябинский депутат просит Генпрокуратуру проверить работу регионального ведомства

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина обратилась к начальнику управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генпрокуратуры РФ Виктору Балдину с просьбой проверить сотрудников прокуратуры города и области.

«Мне хотелось сказать очень много и эмоционально, ведь отписок от чиновников, и областной и городской прокуратур накопилось уже достаточно. Но я понимала, что сосредоточиться нужно на главном, – рассказала депутат о своем визите к прокурору. – Оставила 2 обращения и пару кг прилагаемых к ним «отписок».

В обращении к Балдину Вахтина отметила: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ «У меня как у депутата, законного представителя интересов жителей Челябинска, есть все основания полагать, что в действиях некоторых сотрудников прокуратуры Челябинской области и прокуратуры Челябинска усматривается либо непрофессионализм, либо личная или служебная заинтересованность. Приведу несколько фактов.

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1. В июне 2020 в областную прокуратуру были направлены для проверки документы, подтверждающие некачественное исполнение госконтракта, заключенного КДХ Челябинска в рамках выделенных городу федеральных средств для приведения главных магистралей города в надлежащий вид под саммиты ШОС и БРИКС. Прокуратура области перенаправила мое обращение в КДХ города для того, чтобы КДХ проверил сам себя.

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2. В феврале 2020 в областную прокуратуру было направлено для проверки обращение по законности строительства многоквартирного дома по адресу Варненская-4. Дом сейчас строится в непосредственной близости к городскому бору (ближе 50 «противопожарных» метров), с нарушением прочих градостроительных нормативов. Областная прокуратура направила мое обращение в прокуратуру города, и последняя перенаправила в администрацию города для того, чтобы администрация проверила самих себя на предмет законности выданных разрешений на строительство. ​

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3. На протяжении года трижды я обращалась в областную прокуратуру по вопросу нахождения на земельном участке внутри городского бора по адресу Лесопарковая-2б заброшенного объекта, находящегося в аварийном состоянии и несущим угрозу детям, занимающимся в спортивной школе в 50 метрах от этого объекта. Мои обращения были перенаправлены в прокуратуру города. Прокуратура обязана была выйти в суд с иском по досрочному прекращению договора аренды с недобросовестным арендатором, и с последующей выдачей предписания администрации города по приведение данного земельного участка в надлежащее безаварийное состояние. Но прокуратура этого не сделала, а в итоге объект огородили смешным забором, ​ даже не по всему периметру.

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4. В январе 2020 в областную прокуратуру было направлено для проверки обращение по факту проведения незаконных публичных слушаний по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления в Центральном р-не Челябинска». Газопровод был проведен задолго до назначения публичных слушаний, причем проведен по территории ООПТ «Парк Гагарина» без всяких разрешений со стороны управления экологии. Мое обращение было перенаправлено в прокуратуру города, последняя дала ответ, что оснований для принятия мер реагирования по данному факту не имеется.

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5. В декабре 2019 года ​ ЗСЧО приняло постановление №2240 от 26.12.2019 «Об изменении границ памятника природы Челябинской области Челябинского городского бора и его охранной зоны». Постановление принято незаконно и в сентябре 2020 года второй апелляционный суд Санкт-Петербурга это подтвердил.

При этом возникают вопросы по действиям некоторых сотрудников областной прокуратуры.

В первую очередь к сотруднику, который присутствовал на заседании ЗСЧО и обязан был тщательно изучить предлагаемые к заседанию документы, но у сотрудника не возникло никаких вопросов по их законности. Отмечу, что некоторые депутаты ЗСЧО были против принятия данного постановления.

Во вторую очередь к сотруднику, который участвовал в административном деле об оспаривании общественниками Казанцевым и Талевлиным постановления №2240 от 26.12.2020 и обязан был высказать свою прокурорскую позицию, направленную на защиту прав жителей города.

В третью очередь к прокурору области, который получил от Генеральной прокуратуры перенаправленное коллективное обращение жителей (в т.ч. за моей подписью и других депутатов) с фактами незаконного изменения границ городского бора и с доводами по необоснованному выбору места строительства хирургического корпуса без наличия самого проекта. Отмечу, что контракт на проектирование изначально был заключен с фирмой ООО «Регион Проект», не имеющей опыта проектирования таких специализированных объектов и возглавляемой на момент заключения контракта нынешним замминистра строительства Куриловым. Фирма с проектированием в границах существующего землеоотвода ЧДОКБ не справилась, и поэтому возник вариант срочного выведения участка земли из территории ООПТ «Городской бор». Была подана жалоба в УФАС от ФГУП «ДСО» ФМБА на недобросовестные торги, но жалобу УФАС признало необоснованной.

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ЗСЧО подало кассационную жалобу в седьмой кассационный суд Челябинска. На 3 декабря назначено заседание. Прошу взять под Ваш личный надзор объективность действий сотрудника прокуратуры, который будет участвовать в предстоящем судебном процессе.

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6. Уже 2 месяца в Челябинске проходят общественные возмущения по поводу планируемого строительства многоэтажных жилых домов под видом апартаментов на территории СК «Полет» и прилегающей территории городского бора депутатом Госдумы Колесниковым О.А.

В 2010 году депутаты ЗСЧО незаконно изменили границы городского бора, вывели из состава территории бора 49 гектаров,​ в т.ч. участок бора около СК «Полет» (Лесопарковая 6а/1). Затем в 2014 году этот участок бора размежевали и незаконно передали в частные руки уже под статусом земель населенных пунктов.

Застройщик намерен застроить не только часть городского бора, но и землю под СК «Полет» находящуюся вплотную к городскому бору. При этом застройщик намерен возвести не объект спортивного назначения, а исключительно многоэтажные жилые дома под видом апартаментов. Администрация города в 2017 году изменила правила застройки и землепользования города Челябинска, и застройщик тут же получил разрешения на строительство без проведения публичных слушаний, причем не по основному виду использованию земли, а по вспомогательному и условно-разрешенному.

Прошу взять под Ваш личный прокурорской надзор данный вопрос (обращение №74 от 23.11.2020 на Ваше имя прилагается).

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7. Прошу взять под Ваш личный прокурорский надзор расследование уголовного дела №12001750104000729 в отношении юриста, директора Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» Казанцева Владимира Николаевича, обвиняемого по статье 159.3 УК РФ.

На протяжении нескольких лет Казанцев активно представляет интересы граждан Челябинска в судах по защите конституционных прав граждан Челябинской агломерации на благоприятную окружающую среду. Также Казанцев с 2013 года оказывает иные юридические услуги предприятиям и гражданам. За время работы в качестве юриста услуги оказывались качественно и без нарушений закона.

Общественники Челябинска уверенны, что данное уголовное дело возникло исключительно как элемент давления на правозащитника Казанцева и носит исключительно коррупционный характер в интересах крупного бизнеса». ​

Кроме того, Вахтина попросила провести прокурорское расследование ситуации с закрытием отделения детской урологии и андрологии ГБУЗ ОКБ №3: «Врачи данного отделения и родители маленьких пациентов обращались и к местным чиновниками, и к президенту РФ, и к министру здравоохранения РФ. Но в ответ получали отписки. Отделение на сегодняшний день попросту пустует, врачи без работы, дети не получают узко специализированную медицинскую помощь. По словам врачей данного отделения, действия медицинских чиновников по закрытию отделения носят коррупционный характер. Врачи данного отделения и родители обратились ко мне за возможным решением данной ситуации через огласку».

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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