Челябинку среди ночи отправили из больницы домой из-за поломки аппарата КТ

В ГКБ №1 Челябинска сломался аппарат компьютерной томографии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование вышло из строя из-за высокой нагрузки. Эту информацию подтвердили в городском управлении здравоохранения.

На поломку жители города пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в социальных сетях. По словам одной из челябинок, ее развернули у кабинета диагностики около четырех часов утра, когда она пришла в медучреждение с направлением врача. Теперь ей придется вновь вызывать врача, чтобы получить новое направление.

Как пояснили в управлении здравоохранения Челябинска, сейчас заказаны запчасти для ремонта аппарата, пациентов направляют на диагностику в другие больницы. Правда, для этого и необходимо еще раз прийти на прием к врачу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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