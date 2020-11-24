На Южном Урале продолжают терять результаты тестов на ковид, а пациентов заставляют сдавать повторные анализы платно

Жители Троицка продолжают жаловаться на ситуацию в местной больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на медучреждение поступали неоднократно. И месяц назад, 23 октября, первый вице-губернатор Ирина Гехт пригрозила главврачу «кадровыми решениями».

Однако дальше угроз дело, похоже, не пошло. Впрочем, та же Гехт неоднократно заявляла, что результаты анализов на коронавирус должны быть готовы в течение 48 часов, и если эти сроки нарушаются, то дело, скорее всего, в организационных проблемах внутри учреждения, где наблюдается пациент. И, как оказалось, в Троицке не только нарушаются сроки выдачи анализов, но и пациентов заставляют проходить повторные тесты платно.

«26 октября 2020 года заболела мама. С горем пополам вызвали врача на дом. Врач пришла, провела осмотр, назначила лечение, дату следующего приема. После лечения были сданы все необходимые анализы. А так же 5 ноября были взяты мазки на ковид, – пишет жительница Троицка в группе «Алексей Текслер, помоги!» – После сдачи анализов мама еженедельно приходит на прием к терапевту в назначенный день и время. Сегодня 23 ноября 2020 года – до сих пор нет готовых результатов на мазки, и она снова сдала мазки на ковид.

Больничный ей продлили до 25ноября. Без результатов ей не закрывают больничный лист, так как она работает в аптеке. А так же ей сказали: если до 25.11.2020 не будут готовы результаты на мазки, она пойдет их сдавать платно. И теперь не понятно, куда делись первые мазки, которые сдавались 5.11.2020, где вообще результаты, и почему она должна их сдавать платно.

У нас постоянно эта проблема: то теряются карточки, то результаты анализов. вечно перепинка людей от одного к другому. Конечно, понимаем, что врачи тоже люди, всякое бывает, но когда такое происходит очень часто, уже просто надоело. Мама почти месяц находится на больничном, соответственно, у нее не будет заработной платы. И на что она должна жить, на что она должна сдавать платно анализы? Прошу Вас не оставить без внимания нашу ситуацию. И, к большому сожалению, мы не одни такие».

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 24.11.20

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