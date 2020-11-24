Смертность среди зараженных ковидом южноуральцев выходит на новый уровень

В Челябинской области за сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса, в том числе у 1 школьника.

Региональный минздрав второй день подряд сообщает о 9 умерших зараженных. Непосредственно от ковида умерли четыре женщины в возрасте от 58 до 80 лет и 75-летний мужчина. 65-летний пациент скончался от обширного инфаркта головного мозга, который мог развиться на фоне инфекции. Еще у троих причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 25 тысяч 65 инфицированных. 818 из них скончались, непосредственно от ковида – 264. Таким образом, смертность среди зараженных на сегодняшний день составляет 3,26%, смертность от инфекции – 1,05%. Неделю назад эти показатели составляли соответственно 3,23% и 0,99%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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