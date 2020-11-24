В Челябинске начальник отдела дорожной больницы получил треть миллиона за прием работ не глядя

В Челябинске начальник подразделения дорожной больницы предстанет перед судом за взятку в треть миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела информационных технологий Дорожной клинической больницы на станции Челябинск. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, с июня по декабрь 2019 года и с января по апрель 2020 года мужчина неоднократно получал от директора ООО «Рестарт» и его компаньона коммерческие подкупы на общую сумму 330 тысяч рублей. За это он подписывал акты выполненных работ при исполнении договора на оказание услуг по технической поддержке информационной системы «Медкарта» без фактической оценки и проверки объема и качества проведенных работ.

Незаконная деятельность челябинца была пресечена при очередном получении части коммерческого подкупа в апреле 2020 года сотрудниками Южно-Уральского МВД России на транспорте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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