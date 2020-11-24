Вывозил несколько дней: южноуралец ответит за кражу двух тысяч железнодорожных деталей

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, похитивший больше двух тысяч железнодорожных деталей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Кыштыма, обвиняемого в краже деталей верхнего строения пути.

Мужчину задержали в августе этого года сотрудники транспортной полиции во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Металл».

В ходе проверки оперуполномоченные уголовного розыска установили, что задержанный с 3 по 11 августа похитил с подъездного пути необщего пользования станции Пургино 2296 противоугонов. Детали, предназначенные для крепления рельса к шпале, злоумышленник сбивал молотком и вывозил с перегона на протяжении нескольких дней. Похищенное кыштымец сдавал в пункты приема металлолома, а деньги тратил на собственные нужды. Ущерб, причиненный им железнодорожному предприятию, превысил 45 тысяч рублей.

Дознаватели возбудили в отношении задержанного мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Мировой суд города Касли для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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