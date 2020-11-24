Несколько поселков и деревень под Челябинском остались без электричества

Жители поселка в Сосновском районе рассказали об очередном отключении электроэнергии и тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной масштабного отключения электричества в Сосновском районе стала авария на бесхозных сетях. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«В Новом Кременкуле на проезжую часть упал электрический провод под напряжением. На место незамедлительно съехались экстренные службы – провод задел газовую трубу, была угроза взрыва, – сообщается в сообществе «Регион-74». – Последствия обрыва устранили, однако большинство домов остались без электричества, а некоторые и без тепла. По словам местных жителей, власти не занимаются сетями. Из-за этого происходят постоянные аварии. Чиновники разводят руками и лишь говорят гражданам покупать генераторы».

По информации администрации Сосновского района в настоящее время без электричества остаются поселки Кременкуль, Садовый (частично), Полетаево и Полетаево-2, Большие Харлуши, СНТ «Мысы» и «Кировский», деревни Альмеево, Мамаево, Осиновка, Сакулово (частично), микрорайон «Чистые Росы». Связаны ли все отключения с аварией в Новом Кременкуле, не уточняется. По данным чиновников, неисправность должна быть устранена к 17:00-18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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