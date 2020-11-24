19-летний южноуралец спалил машину оштрафовавшего его полицейского

В Карталах вынесен приговор местному жителю за поджог автомобиля полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал ранее судимого 19-летнего жителя района виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, а также умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Судом установлено, что в 2019 году в отношении молодого человека инспектор ДПС составил административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, в результате чего ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав.

В июле 2020 года ночью 19-летний карталинец выяснил, где полицейский паркует автомобиль, на котором ездит. В одну из ночей, будучи пьян, парень поджег машину. В результате автомобиль был полностью уничтожен огнем, ущерб составил 75 тысяч рублей.

Кроме того, в этом же году южноуралец угнал мотоцикл.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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