Главу южноуральского села наказали за передачу сельхозучастка под добычу щебня

Главу южноуральского села наказали за передачу сельскохозяйственного участка под добычу щебня

Челябинск, Ноябрь 24 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Уйском районе осужден бывший глава сельского поселения за превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал бывшего главу Вандышевского сельского поселения виновным в превышении должностных полномочий.

Судом установлено, что чиновник, превышая свои должностные полномочия, в 2016 году незаконно отказал главе крестьянско-фермерского хозяйства в предоставлении земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности. Впоследствии этот участок он передал коммерческой организации для добычи щебня.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил его к уплате штрафа в 150 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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