Суд «простил» экс-ректору ЮУрГАУ служебный подлог и злоупотребление полномочиями

Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-ректора ЮУрГАУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктора Литовченко.

Напомним, первого руководителя вуза, а также родного брата депутата Госдумы обвиняли в превышении должностных полномочий, а также служебном подлоге. Однако, следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования экс-ректора.

Центральный районный суд Челябинска отказался в этом. Тогда решение судебной инстанции оспорили в областном суде.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской областного суда, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Виктора Литовченко, коллегия отменила постановление предыдущей инстанции от 17 сентября 2020 года. Было принято решение уголовное дело в отношении Литовченко в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, Виктор Литовченко возглавил вуз после объединения под его крышей нескольких образовательных учреждений. В июле 2019 года он подал в отставку, сказав, что поставленные перед ним задачи по гармонизации работы некогда самостоятельных учебных заведений выполнил (якобы, именно с таким прицелом его и ставили на этот пост). Правда, накануне отставки уже вовсю разгорался его конфликт с силовыми ведомствами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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