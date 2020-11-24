Челябинские депутаты повысили зарплату себе и мэру Котовой

Челябинские депутаты подняли зарплату себе, мэру Наталье Котовой и другим чиновникам. Решение было принято сегодня на заседании Челябинской городской Думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение зарплаты функционерам объяснили привидением размера оплаты труда в соответствие с постановлением правительства Челябинской области и указами президента России.

Повышение составит 3% и коснется главы администрации Челябинска, депутатов Думы, работающих на освобожденной основе, сотрудникам муниципальных бюджетных и автономных организаций, учрежденных горздравом, сотрудникам управлений капитального строительства, муниципальных закупок, по обеспечению безопасности населения, культуры, по делам молодежи, по физической культуре и спорту, комитетов социальной политики, по управлению имуществом и земельным отношениям, управлению, Комитету по делам образования, а также сотрудникам администрации, обслуживающим органы местного самоуправления Челябинска.

Кстати, зарплату повысили задним числом – с 1 октября.

Напомним, что за 2019 год Наталья Котова задекларировала 5,6 млн рублей дохода, что нап треть больше ее заработков в 2018 году.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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