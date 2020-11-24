В одном из детских садов Челябинска – вспышка кишечной инфекции. Прокуратура начала проверку

После внезапной болезни воспитанников одного из детских садов Челябинска прокуратура организовала проверку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура начала проверку детского сада №424 после того, как у нескольких его воспитанников проявились симптомы кишечной инфекции.

Ранее родители заявили о том, что 10 ноября заболели около десятка детей, посещавших этот детский сад. Одного ребенка положили в больницу, так как у него началась рвота.

Через неделю недомогание почувствовали еще несколько воспитанников.

В дошкольном учреждении уже побывали представители Роспотребнадзора. Теперь свою проверку начала прокуратура. «Установлено, что в младшей группе дошкольного учреждения в период с 10 ноября 2020 года выявлены признаки вирусной инфекции у нескольких детей. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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