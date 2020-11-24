Жители Челябинска передали мэру требование реформировать КДХ

Жители Челябинска передали мэру Наталье Котовой требование реформировать городской комитет дорожного хозяйства.

Как уже сообщал «Новый День», собирать подписи под обращением начали 2 недели назад. Горожане просят Котову упразднить часть действующей структуры КДХ, восстановив при этом структуру, подобную ранее функционировавшим ДРСУ и Горзеленстрой, а также принять кадровые решения в отношении руководителей КДХ.

«Мы – жители, представители бизнеса, политических партий и общественных движений, действующих на территории Челябинска, требуем у вас объявить о служебном несоответствии занимаемой должности с последующим увольнением заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Куляшову Максиму Николаевичу и председателю Комитета дорожного хозяйства Кучитарову Ринату Галиевичу и провести реформу КДХ», – говорится в обращении.

Авторы считают, что для увольнения Куляшова и Кучитарова есть масса причин:

«Комитет дорожного хозяйства решает непрофильные для него задачи, и, как следствие, данное ведомство не способно обеспечить контроль высокого качества исполнения контрактов подрядчиками, – говорится в обращении. – КДХ неспособно обеспечить выполнение подрядчиками требований ГОСТов о безбарьерной пешеходной среде. […] КДХ устанавливает ограждения перильного типа игнорируя рекомендации РОСДОРНИИ и соответствующего ГОСТа».

Кроме того, авторы обращения считают, что в управлении слишком высока потенциальная коррупциогенность, поэтому ведомство лучше расформировать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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