Депутаты Челябинска подняли себе зарплату, а горожанам – квартплату

Челябинские депутаты снова подняли плату за содержание и ремонт жилья.

Как уже сообщал «Новый День», Челябинская городская Дума утвердила решение о повышении заработной платы муниципальным чиновникам, служащим и депутатам, действующим на освобожденной основе, на 3%.

Но не забыли парламентарии и о простых горожанах. Для них они заготовили увеличение платы за содержание и ремонт жилья на 3,4%.

Представлявшая соответствующий проект решения заместитель начальника управления ЖКХ города Елена Феклистова дежурно отметила, что тариф на содержание жилого помещения устанавливается раз в год. К тому же касается это решение городского парламента лишь квартир, предоставляемых в социальный найм и других муниципальных жилых помещений, а также домов, где собственники не выбрали способ управления.

Правда, тут же признала, что де-факто решение городской Думы принимают как инструкцию к действию и все остальные управляющие компании, как правило, автоматически повышающие тариф, не спрашивая разрешения у собственников.

Путаница началась с арифметики. Так, по словам чиновницы, номинальный рост тарифа составит 60-80 копеек за квадратный метр. Но, когда спикер муниципального парламента Андрей Шмидт поинтересовался, окажется ли индексация меньше, чем на один рубль, чиновная дама почему-то ответила утвердительно. Между тем, любой школьник, освоивший таблицу умножения, скажет, что при площади квартиры в 30 квадратных метров тариф вырастет на 18-24 рубля. А для излюбленного многими чиновниками стандартного примера «двухкомнатная квартира площадью 50 квадратов» – и вовсе на 30-40 рублей. Оно, может быть, и не бог весть какие суммы, но и от «меньше рубля» далековато.

А дальше депутаты, попытавшись оправдать очередное повышение цен на «коммуналку», и вовсе запутались. Так, все тот же г-н Шмидт вдруг выдал следующее объяснение: «Мы четко понимаем, что у нас отопительный сезон начался, у жителей Челябинска есть соответствующие требования к качеству услуг управляющих компаний. А качественные услуги стоят соответствующих денег».

Мы даже не будем долго останавливаться на вопросе, как убежденность спикера городской думы в том, что «качественные услуги стоят соответствующих денег», коррелирует с его же уверенностью, что рост тарифа будет копеечным. То ли он уверен, что качество услуг будет соответствующим, то ли еще как-то.

Но, позвольте, при чем здесь начало отопительного периода? Или почтенный депутат запамятовал, что за тепловую энергию челябинцы платят совсем по другому тарифу, и уж они-то ощущают наступление этого самого периода, в первую очередь, собственным кошельком (можно справиться у жителей Металлургического района, сегодня еще замерзавших из-за очередной коммунальной аварии).

Так при чем же здесь рост тарифа на содержание жилья? Может, Андрей Шмидт думает, что в подъездах зимой грязнее, чем весной и осенью? Или что именно в отопительный период управляющие компании активизируют работы по текущему ремонту?

И уже совсем смешно заявление спикера, что управляющие компании «могут вообще не согласиться с данным решением». Могут. Но тогда им придется собирать общее собрание собственников жилья и уговаривать их самим согласовать повышение тарифа. А зачем это делать (не будучи еще и уверенными в успехе), если можно спокойно списать новый тариф с решения городской думы?

Наконец, каким образом г-н Шмидт представляет действие тарифа «только для муниципалов», если практически все (если не все вообще) муниципальные жилые помещения находятся в многоквартирных домах вперемешку с приватизированными? Он, действительно, думает, что жителям одной квартиры управляющая компания будет выставлять счета по тарифу, утвержденному городскими депутатами, а обитателям соседней – по другому (большему или меньшему)?

И добро бы еще в городе была некая муниципальная управляющая компания, обслуживавшая те самые заявленные думцами 10% социального и муниципального жилья за счет устанавливаемого ими же тарифа. Но ведь нет такого предприятия.

А посему объяснения роста тарифов выглядят совсем не убедительно. Может, и существуют какие-то убедительные объяснения. Но депутатам Челябинской городской Думы во главе с Андреем Шмидтом они, видимо, неизвестны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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